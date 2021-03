Ortega Smith, sobre Iglesias: «A veure si aconseguim que fugi d'Espanya»

El dirigent de la ultradreta ha encapçalat una marxa a Múrcia al so de l'himne espanyol i 'El novio de la muerte' de la Legión

Actualitzada 16/03/2021 a les 18:21

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha assegurat aquest dimarts, després de conèixer que Pablo Iglesias ha dimitit de la vicepresidència del Govern per a concórrer a les eleccions madrilenyes del 4 de maig, que cal aconseguir «que fugi d'Espanya».«A veure si aconseguim que fugi de les fronteres d'Espanya, aclaparat i acovardit per la traïció que ha comès contra els espanyols, de com va abandonar als nostres ancians en les residències, de com intenta ficar al comunisme chavista i castrista d'Espanya», ha declarat als mitjans Ortega Smith.El dirigent de Vox ha participat en la caravana de desenes de vehicles que, organitzada pel seu partit, ha discorregut pel centre de Múrcia exigint la retirada de les mocions de censura al Govern regional i a l'ajuntament de Múrcia i la convocatòria posterior d'eleccions.«Tant de bo algun dia aconseguim que acabi fugint a Cuba i Veneçuela perquè aquí ja no li volem, no li volem en el Govern d'Espanya ni al capdavant de Madrid», ha remarcat sobre el dirigent de Podemos abans d'introduir-se en la furgoneta que ha encapçalat la marxa, el lema de la qual era 'Múrcia vol votar'.Quant a l'exigència perquè el president de la comunitat i de PP, Fernando López Miras, convoqui eleccions autonòmiques en cas que fracassi la moció de censura, Ortega Smith ha reclamat al cap de l'Executiu regional que eviti l'arribada del PSOE a la comunitat.«Si no sap, no pot o té por, que es posi a un costat, que ja ve Vox», ha etzibat abans d'iniciar la marxa, en la qual no hi ha hagut incidents ressenyables, excepte un vianant que, al pas de la comitiva, ha realitzat gestos despectius amb la mà i ha estat increpat per diversos dels assistents i vianants.Posteriorment, aquest mateix jove ha portat, al costat d'altres vianants, una bandera arc de Sant Martí durant diversos metres per davant de la caravana, sent finalment encapsulats per agents de la Policia Nacional per a evitar possibles altercats.Al so de l'himne d'Espanya, la cançó de la legió 'El novio de la muerte' o 'Que viva España', la marxa ha arribat a la Delegació del Govern, on el president regional de Vox, José Ángel Antelo ha llegit un manifest en el qual qualificava la moció de censura com una «traïció a la voluntat popular» dels murcians.