Neix un nadó anticossos de la covid-19

La mare de la nena tenia 36 setmanes d'embaràs quan va rebre la primera dosi de Moderna

Actualitzada 16/03/2021 a les 19:00

Una treballadora de salut vacunada contra la covid-19 a Florida (EUA) va parir una nena amb anticossos de la malaltia, en el que, segons els metges que ho van comprovar, és el primer cas del qual s'ha informat ara per ara al món, van indicar mitjans locals.La mare de la nena tenia 36 setmanes d'embaràs quan va rebre la primera dosi de la vacuna de laboratoris Moderna per ser una treballadora de salut en primera línia de la lluita contra la covid-19, i la nena va néixer tres setmana després, al gener passat.Una anàlisi realitzada al cordó umbilical va mostrar que havia nascut amb anticossos de la covid-19, segons van dir al canal televisiu WBPF de Palm Beach (sud-est dels EUA) els pediatres Paul Gilbert i Txad Rudnick, que publicaran un article sobre el cas a la revista mèdica 'MedRxiv'.«Fins on sabem, aquest és el primer cas reportat en el món d'un nadó nascut amb anticossos de covid-19 després de la vacunació de la seva mare», va dir Gilbert.Els pediatres van analitzar el cordó umbilical de la nounada per a veure si la mare li havia passat els anticossos, com passa amb les vacunes per altres malalties, i van comprovar que així havia estat,quelcom que Rudnick considera important en la lluita per a protegir els nens de la malaltia en l'actual pandèmia.«Aquest és només un petit cas del que seran milers i milers de nadons nascuts en els pròxims mesos de mares que han estat vacunades» contra la covid-19, va dir Rudnick.No obstant això, a l'article que 'MedRxiv' ha acceptat i està pendent de publicació els pediatres adverteixen que hi ha alguns factors que indiquen que els nounats de mares vacunades poden seguir sota risc d'infecció.«Són necessaris més estudis per a determinar quant temps durarà aquesta protecció. Cal establir quin nivell o quants anticossos necessita tenir un nadó per estar protegit», va dir Rudnick.Segons va dir Gilbert, algunes grans companyies farmacèutiques estan començant a incloure a les dones embarassades en els seus estudis en curs sobre la vacuna per a aprendre més sobre la transmissió d'anticossos als nadons.