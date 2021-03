Mor per covid Sisi Nono, coneguda 'streamer' i 'gamer'

El seu fill va informar de la notícia

Actualitzada 15/03/2021 a les 20:57

La gamer y streamer espanyola Sisi Nono, coneguda com Sisi, va morir aquest dissabte a conseqüència de la covid-19.Va ser el seu fill Rubén el que va donar a conèixer la trista notícia per les xarxes socials, on va agrair l'afecte de tots cap a la seva progenitora.«Mama vull que sàpigues que per a mi ets campiona i sé que has fet tot el que has pogut. Allí on estiguis vull que sàpigues que t'estimo», escriu en el comunicat.Després de demanar «respecte» cap a la seva família, assegura: «Us vull donar les gràcies per haver-la fet tan feliç aquests últims mesos i per haver fet el seu somni realitat».