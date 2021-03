Més Madrid anuncia que anirà amb candidatura pròpia a Madrid

Nos jugamos mucho. #AnteAyuso toca bajar la testosterona y colaborar. Si todos cumplimos nuestro papel, el 4 de mayo Madrid tendrá un Gobierno a la altura.pic.twitter.com/xbHMpFey6X — Más Madrid (@MasMadridCM) March 16, 2021

García, que al vídeo que ha emès a les xarxes socials recorda que és metge de la sanitat pública, recorda que fa 10 anys que fa política a Madrid i un any d'oposició al govern d'Ayuso, i «les dones estem fartes de fer la feina bruta perquè en els moments històrics ens demanin que ens apartem» i «les dones hem demostrat que sabem frenar la ultradreta sense necessitat que ningú ens tuteli».En aquest marc, critica implícitament la proposta d'Iglesias perquè «a la irresponsabilitat d'Ayuso de convocar eleccions en plena pandèmia no podem sumar ni més frivolitat, ni més espectacle ni més testosterona». Segons García, els «cops d'efecte» només «distreuen» de la necessitat de fer fora Ayuso i Vox de la Puerta del Sol.«Des de Més Madrid garantirem en tot moment col·laboració, cooperació i diàleg a la resta de forces» que es reflectirà –ha dit- «en una campanya neta» i en un «inqüestionable acord de govern quan els números sumin el 4 de maig». Per tant «posaré l'ànima, cor i cervell per curar Madrid».