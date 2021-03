La Xina aprova la vacuna 'low cost' contra la covid-19

Actualitzada 16/03/2021 a les 11:09

La Xina ha aprovat l'ús per a casos d'emergència d'una nova vacuna per a la covid que utilitza subunitats proteiques recombinants, la primera d'aquest tipus que autoritza el país asiàtic, ha informat avui la premsa local.Aquest tipus d'antígens utilitzen només alguns components del virus per estimular una resposta de les cèl·lules immunitàries. En el cas de la covid, utilitzen la proteïna «Spike» o el RBD.L'Institut de Microbiologia de l'Acadèmia Xinesa de Ciències ha anunciat aquest dilluns que la vacuna, desenvolupada de manera conjunta per Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical i l'Acadèmia Xinesa de Ciències, ja ha estat aprovada pels reguladors per a inocular-la en uns certs casos, recull avui el diari econòmic privat Caixin.Segons l'organisme, la vacuna va entrar a la tercera fase d'assajos clínics al novembre de 2020 a la Xina, l'Equador, el Pakistan, Indonèsia i Uzbekistan, país que també ha autoritzat el seu ús.Experts citats per Caixin asseguren que el cost de produir aquest tipus de vacunes és «relativament inferior» a unes altres, però que solen requerir de dosis addicionals per enfortir la resposta immunitària i aconseguir una protecció completa.Es tracta de la cinquena vacuna per a la covid que rep autorització per al seu ús a la Xina, que així mateix ha aprovat per a la comercialització quatre vacunes de les companyies Sinopharm, Pesat i Sinovac.Un total de 16 vacunes contra la covid desenvolupades a la Xina estan ara en proves clíniques, va revelar un funcionari a finals de gener.Fins ara, la Xina ha inoculat a uns 65 milions de persones, va afirmar el dilluns un alt càrrec de la Comissió Nacional de Sanitat.El país asiàtic espera vacunar entre el 70% i el 80% de la seva població per a finals d'enguany o mitjans de 2022 i aconseguir així la immunitat de grup. Per a això, el país hauria d'inocular entre 900 i 1.000 milions de persones.