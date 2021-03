La covid-19 es va originar en una granja al sud de la Xina, suggereix un investigador de l'OMS

La més probable via de transmissió del coronavirus va ser de ratapinyada o algun tipus d'animal salvatge criat en captivitat

Actualitzada 16/03/2021 a les 19:35

El coronavirus SARS-CoV-2 es va originar probablement en una granja d'animals exòtics al sud de la Xina, segons Peter Daszak, president de la EcoHealth Alliance i un dels membres de la delegació la Orgnización Mundial de la Salut (OMS), que va investigar l'origen de la pandèmia a la Xina al principis d'any.En una entrevista emesa aquest dimarts per la ràdio estatunidenca NPR, Daszak ha assegurat que l'equip d'investigadors de l'OMS enviat a la Xina, entre ells ell mateix, van trobar noves proves que les granges d'animals salvatges estaven proveint al mercat de Huanan en Wuhan (província de Hubei).Segons Daszak, la ràpida reacció del Govern xinès per tancar aquestes granges és una mostra que la més probable via de transmissió del coronavirus va ser de ratapinyada o algun tipus d'animal salvatge criat en captivitat al sud de la Xina i d'aquí va passar a humans.L'investigador ha dit que ell i altres experts de l'equip de l'OMS que va visitar la Xina al començament d'any creuen que la ratapinyada que va incubar el primer coronavirus SARS-CoV-2 provenia de la província meridional de Yunnan o de la veïna Birmània.«Crec que el SARS-CoV-2 primer va contagiar a persones al sud de la Xina. Sembla que va ser així», ha assenyalat aquest expert que basa les seves conclusions també que el Govern xinès va decidir tancar l'important sector de les explotacions de granges d'animals exòtics a la província de Yunnan.«Aquestes granges», ha argumentat Daszak, «prenen animals exòtics com els porcs espins, els pangolins, els óssos rentadors o les rates del bambú perquè es reprodueixin en captivitat» i han estat tancades per ordre de l'Executiu xinès.«La Xina les va tancar perquè al febrer de 2020 pensava que és era la via més possible (del contagi en Wuhan, on es va detectar per primera vegada la nova malaltia). I en l'informe de l'OMS, creiem també que és la via més probable», ha avançat Daszak.L'OMS presentarà un informe en les pròximes setmanes amb algunes de les conclusions extretes per l'equip d'experts que es va desplaçar a Wuhan per investigar l'origen de la pandèmia de la covid-19.Aquest expert, que va treballar en la recerca dels orígens del virus del SARS, ha assenyalat que ara la clau serà determinar quin animal va fer de pont entre les ratapinyades i els humans i quina granja, de les moltes que es van promoure al sud de la Xina on la població rural de la pobresa, és l'origen de la pandèmia que ha matat a més de 2,6 milions de persones.