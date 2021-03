L'EMA, «convençuda» que els beneficis d'AstraZenenca superen els seus riscos

Durant els assajos clínics de la farmacèutica, no es van detectar casos de tromboembolisme posteriors a la vacunació

Actualitzada 16/03/2021 a les 14:58

L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha assegurat aquest dimarts que analitza si els casos reportats de tromboembolisme «són una coincidència o un efecte secundari estrany» de la vacuna d'AstraZeneca, encara que diu seguir «fermament convençuda» que els seus beneficis contra la covid-19 superen els seus riscos.En una roda de premsa per videoconferència des d'Amsterdam, la directora executiva de la EMA, Emer Cooke, ha assegurat que els científics europeus es prenen «molt de debò la seguretat» de la vacuna.Ha recordat que, durant els assajos clínics duts a terme per la farmacèutica, no van ser detectats casos de tromboembolisme posteriors a la vacunació.