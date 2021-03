Intel·ligència artificial per un diagnòstic més precís per l'Alzheimer

La intel·ligència artificial ajuda a traduir la imatge mèdica a dades quantificables

Actualitzada 16/03/2021 a les 19:47

La Fundació QUAES i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona estudien la combinació simultània dels biomarcadors d'imatge i la intel·ligència artificial (IA) per aconseguir una avaluació precoç i precisa de l'Alzheimer i una opció diagnòstica menys agressiva.El responsable de medicina nuclear del grup biomèdic Ascires de la Fundació QUAES, Eduard Riera, ha presentat aquest abordatge complet, resultat de la Càtedra QUAES UPF, en el Fòrum Alzheimer 'Avenços en el diagnòstic de la malaltia'.En un comunicat, Riera ha destacat que «poder captar de manera sincrònica la fusió de la imatge estructural de la ressonància magnètica (RM) i la imatge metabòlica de la tomografia per emissió de positrons (PET) és ideal per a l'estudi de la malaltia neurodegenerativa».En aquesta línia, assegura que els algorismes informàtics d'intel·ligència artificial ajuden a traduir la imatge mèdica a dades quantificables, la qual cosa aporta una major exactitud en la presa de decisions.Segons els investigadors, una vegada diagnosticada la malaltia i orientat el tractament gràcies a la intel·ligència artificial, la PET/*RM podrà adquirir protagonisme en el seguiment de la teràpia.«Predir si un tractament en fase prodròmica (símptomes inicials) de la malaltia està sent efectiu i poder realitzar un seguiment de l'evolució del pacient són punts clau per a determinar l'èxit del procés», assegura Riera.Captar de manera sincrònica la imatge d'aquestes proves, de manera que s'elaboren dues proves en una, aporta una «major comoditat per al pacient», segons els investigadors.«Parlem d'una persona normalment gran, amb possibles problemes de mobilitat, i que donada la condició de la malaltia és fàcil que es desorienti. Reduir a una sola prova el diagnòstic i seguiment de la seva malaltia ens ajuda a oferir-li una millor experiència», ha conclòs Riera.