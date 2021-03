França entra en «una espècie de tercera onada» de la covid per les variants

A París es podria decretar un confinament els caps de setmana

Actualitzada 16/03/2021 a les 17:35

El primer ministre francès, Jean Castex, ha considerat aquest dimarts que el país ha entrat en una «espècie de tercera onada caracteritzada per variants noves» de la covid, que estan allargant la incidència, al mateix temps que ha mostrat la seva confiança en l'avanç de la campanya de vacunació per a combatre-la.En una intervenció davant l'Assemblea Nacional, el cap de l'Executiu ha assenyalat que la pandèmia «s'està allargant» a causa de les noves variants i creu que la variant britànica cada vegada cobra més pes.Preguntat per l'estratègia del Govern, Castex ha indicat que «la vacuna està en primera línia».L'Executiu considera endurir les restriccions els pròxims dies en els departaments més afectats, com la regió de París, on pot decretar-se un confinament els caps de setmana, una mesura que fins ara només ha estat adoptada en el departament de Pas de Calais, al nord, i al litoral de Niça, a la costa mediterrània.A la resta del país, es mantenen tancats bars, restaurants i tots els locals d'oci, mentre que la població ha de respectar un toc de queda de les 18.00 fins a les 06.00 hores.