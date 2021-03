ERC, JxCat, PDeCAT i CUP registren la llei d'amnistia al Congrés

El text estableix l'amnistia per a «tots els actes d'intencionalitat política» vinculats a «la lluita democràtica per a l'autodeterminació de Catalunya» que hagin estat «tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa» i es duguessin a terme «des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei».Nogueras ha dit que els partits espanyols tenen a les seves mans admetre que «la via de la repressió i l'exili ha estat un error impropi d'una democràcia plena i consolidada» i ha remarcat que l'independentisme és «propositiu» amb aquesta iniciativa mentre que l'executiu espanyol encara no n'ha concretat cap.Bel ha dit que les eleccions madrilenyes del 4 de maig no poden ser una excusa, ja que la llei d'amnistia encara trigarà a arribar a debat, i ha defensat que l'amnistia és la «solució òptima» i seria un «punt de partida per a la solució política».Vehí ha subratllat que la llei d'amnistia respon a la «unitat estratègica de l'independentisme contra la repressió» i «afecta a totes les persones represaliades», ja que «engloba tota mena de persecució delictiva». També ha agraït la feina de les entitats i ha afirmat que el PSOE té la pilota a la seva teulada, ja que el seu suport és «imprescindible».Bassa ha insistit que rebutjar la llei d'amnistia és «mantenir la injustícia i la venjança» i és «voler negociar amb ostatges». Aprovar aquest text implica «fer net a tota la causa independentista», ha dit la diputada republicana, ja que inclou les «més de 3.000 persones represaliades» i va més enllà dels delictes de sedició.