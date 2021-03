Segons Montero, «el grup Ávoris és un actor principal» per a l'economia espanyola dins el sector turístic i considera que l'ajuda està «més que justificada». Alhora, la dirigent socialista ha destacat que decisions com aquesta realcen «el compromís» de l'executiu amb el teixit empresarial.Les ajudes dirigides a Ávoris formen part del Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques que va impulsar el Consell de Ministres el juliol passat, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma. El fons disposa d'un total de 10.000 MEUR i ja ha beneficiat a companyies com Duro Felguera o Air Europa.