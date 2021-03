El PP denuncia la candidatura d'Iglesias davant la Junta Electoral

Consideren que el vídeo del líder de Podem va vulnerar la LOREG

Actualitzada 16/03/2021 a les 16:17

El PP de Madrid ha denunciat la candidatura de Pablo Iglesias davant la Junta Electoral Provincial, segons ha fet públic la Cadena Ser. Els populars consideren que la candidatura vulnera l'article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim electoral General (LOREG). El motiu, segons la denúncia, és que al vídeo on va anunciar la seva sortida del govern espanyol i la seva candidatura va fer referència a la seva gestió com a vicepresident del govern per haver protegit les empreses i ajudat els treballadors, i la LOREG estableix que un cop convocades les eleccions estan prohibits els actes organitzats o finançats per poders públics que destaquin els èxits obtinguts.