El CIS amplia l'avantatge de PSOE sobre el PP, impulsa a Vox i enfonsa a Podemos

L'enquesta ha estat realitzada entre l'1 i l'11 de març, per tant, abans del terratrèmol polític que ha afectat Cs i de la decisió de Pablo Iglesias d'abandonar el govern espanyol per presentar-se a les eleccions de la comunitat de Madrid.Vox és el partit que més creix i se situa a només 2,9 punts respecte al PP, que té un 17,9% d'estimació de vot. Amb un 31,3% el PSOE és el segon partit que més creix en el baròmetre del març. A l'altra cara de la moneda hi ha Unides Podem que manté pels pèls la quarta posició amb un 9,6%, obtenint només una dècima més que el partit d'Inés Arrimadas. Cs augmenta lleugerament en dues dècimes respecte al febrer però caldrà veure les conseqüències de la moció de censura fallida a Múrcia en el pròxim baròmetre del CIS.Pel que fa als partits independentistes catalans, ERC es manté en primera posició amb el 3,2% tot i perdre tres dècimes; seguida de JxCat que se situa en l'1,5% sumant dues dècimes. Per la seva banda, la CUP en perd una i obté el 0,8%.Els partits amb menys representació es mantenen més o menys estables amb poques variacions. Segons el CIS, el PNB té el 1,7%, Compromís i Más País el 2%, Bildu l'1% i el BNG el 0,6%.Pel que fa a la valoració dels líders polítics. El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, continua per davant amb un 4,3, seguit de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, amb un 3,7. En tercera posició se situa el líder del PP, Pablo Casado, amb el 3,4. El segueix el president d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que obté un 2,9. L'últim és el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,6.