Descobreixen que altes concentracions de pol·len fan augmentar les infeccions per coronavirus

Un estudi determina que l'afectació es produeix independentment de si la persona és al·lèrgica o no

Actualitzada 16/03/2021 a les 11:45

Un estudi internacional en el qual ha participat la catedràtica de la Universitat de Còrdova (UCO) Carmen Galán conclou que les altes concentracions de pol·len influeixen en l'augment d'infeccions per coronavirus.La UCO ha assenyalat en un comunicat que, independentment de si la persona és al·lèrgica o no, les altes concentracions de pol·len provoquen una menor resposta immunitària a causa d'una reducció de les proteïnes antivirals que fan front als virus.Tenint en compte això, un grup de 154 investigadors es va preguntar com afectarien les concentracions de pol·len a la infecció provocada pel SARS-CoV-2.La catedràtica Carmen Galán i el professor José Antonio Oteros, del departament de Botànica Ecologia i Fisiologia Vegetal de la Universitat de Còrdova, van treballar al costat de membres de la Xarxa Espanyola d'Aerobiologia (REA) en un estudi internacional coordinat per la Universitat Tècnica de Munic i el Helmholtz Zentrum Munic (Alemanya).Aquest equip va treballar amb un conjunt de dades de concentració de pol·len en aire de 130 llocs de 31 països dels cinc continents.La declaració de la pandèmia per covid-19 va coincidir amb una onada de calor en l'hemisferi nord que va iniciar el primer gran pic estacional en les emissions de pol·len dels arbres.Per a conèixer el paper d'aquestes concentracions altes de pol·len en la incidència de la covid-19 l'equip va creuar les dades de pol·len d'aquesta època concreta, juntament amb la humitat, la temperatura, la densitat de població i els efectes del confinament.Després de l'anàlisi van descobrir que una major quantitat de pol·len en l'aire estaria relacionada amb els augments en les taxes d'infecció.El pol·len afebleix la resposta d'aquestes proteïnes de defensa contra el virus i genera més contagis.Segons les dades, les taxes d'infecció van augmentar després d'una exposició a concentracions més altes de pol·len durant els quatre dies anteriors.Sense confinament, un augment de la concentració de pol·len en 100 grans de pol·len/m³ va semblar implicar amb un augment mitjà del 4% de les taxes d'infecció.Un major coneixement de l'efecte d'aquests factors ambientals i la instal·lació de xarxes fiables de mesurament de bioaerosols en temps real, ús d'informació i sistemes de predicció del pol·len podrien ser aliades per a fer front a la pandèmia, segons l'estudi.