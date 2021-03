Com és la trombosi que ha paralitzat la vacunació amb AstraZeneca?

En vuit de cada deu pacients la recuperació és completa i només un 5% desenvolupa algun tipus de seqüela severa

La trombosi de sins venosos cerebrals, que ha motivat la suspensió de la vacunació amb AstraZeneca en diversos països, és una malaltia cerebrovascular poc freqüent que afecta més dones joves i que, tractada a temps, té un pronòstic molt més favorable que altres patologies similars.Una trombosi és qualsevol situació en la qual el pacient presenta un trombo o un coàgul sanguini que impedeix o dificulta la circulació sanguínia; en el cas de la trombosi de sins venosos cerebrals, es localitza al sistema venós del cervell, explica la Societat Espanyola de Neurologia en un comunicat.La trombosi de sins venosos cerebrals representa menys d'un 0,5% dels casos totals de les malalties cerebrovasculars que es produeixen a Espanya, i la seva incidència se situa entre 1 i 1,3 casos per 100.000 habitants a l'any, expliquen els neuròlegs.En vuit de cada deu pacients la recuperació és completa i només un 5% desenvolupa algun tipus de seqüela severa, per tant el seu pronòstic «és molt més favorable" que en un altre tipus de malalties cerebrovasculars; només en els casos greus en els quals es demori el tractament, pot generar discapacitat o tenir un desenllaç fatal.I és que, com qualsevol malaltia cerebrovascular, es tracta d'una emergència neurològica, per la qual cosa com més aviat es tracti millor, menors seran les seves conseqüències.En aquest sentit, solen emprar-se els fàrmacs antitrombòtics, encara que en casos més greus, la trombectomia endovascular i la trombòlisi també són opcions que poden resultar de molta utilitat per a eliminar el coàgul, agreguen els neuròlegs.La majoria dels casos arriben als hospitals a través del Codi Ictus: «l'atenció d'aquests pacients és cada vegada més ràpida i el pronòstic d'aquesta malaltia cada vegada és més favorable», indica el president de la Societat Espanyola de Neurologia, José Miguel Láinez.Encara que pot afectar qualsevol grup d'edat, «és lleugerament més freqüent en dones i pacients joves»; i és que dins dels factors de risc específics per sexe estan els anticonceptius orals, l'embaràs i l'ús de les teràpies hormonals.El diagnòstic es realitza mitjançant proves de neuroimatge (TAC i Ressonància Magnètica) i el símptoma més freqüent és la cefalea, present en nou de cada deu persones que pateixen aquesta trombosi.La gran majoria de malalts acompanyen la cefalea d'altres símptomes similars als d'un ictus (com dèficits focals, pèrdua de força o sensibilitat mantinguda, alteració de la marxa, del llenguatge o parla, episodis confusionals, pèrdua de visió, etc.), que la diferencien d'un mal de cap convencional.També poden presentar-se uns altres símptomes com a vòmits, crisis epilèptiques o rigidesa cervical, afegeix el doctor.En tot cas, és un mal de cap molt característic: pot tenir un inici sobtat, localitzar-se només a un costat del cap, empitjora quan el pacient està recolzat o fa exercici, interromp el descans nocturn i, a més de no respondre als tractaments habituals per al mal de cap, empitjora de manera progressiva.