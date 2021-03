Circular amb el mòbil a la mà comportarà la retirada de sis punts del carnet de conduir

La nova reforma de la llei de trànsit entrarà en vigor abans que acabi l'any

Actualitzada 16/03/2021 a les 18:43

Augmenten de 3 a 6 els punts de sanció per conduir subjectant amb la mà el mòbil. Es manté la multa de 200 euros i de 3 punts de sanció si l'infractor utilitza el mòbil però no el té a la mà.



Eleva de tres a quatre els punts de sanció per no fer ús del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció. A més, incorpora com a causa de la pèrdua d'aquests punts el fet de no fer utilitzar-los de manera adequada.



Unifica en un termini de dos anys el temps que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per a recuperar el saldo inicial de 12 punts, sempre que no s'hagis perdut tots els punts.



Es castiga amb tres punts tenir al vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres.



Elimina la possibilitat que turismes i motocicletes puguin passar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat en les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles.



Es podran recuperar 2 punts del carnet en la realització de cursos de conducció segura certificats per la DGT. No obstant això, la recuperació d'aquests punts no serà efectiva fins que entri en vigor la regulació de les condicions que han de complir tals cursos.



Utilitzar dispositius d'intercomunicació no autoritzats en els exàmens de conduir es considerarà una infracció molt greu, sancionada amb 500 euros i 6 mesos sense poder presentar-se de nou.



Les empreses de transport de persones i de mercaderies podran accedir 'en línia' al registre de conductors per saber si el permís de conduir dels seus treballadors està vigent o no. Només s'informarà en vermell (no en vigor) o verd (si).

El Govern ha remès a les Corts la reforma de la llei de trànsit que preveu canvis en el sistema de carnet per punts que agreujarà les sancions per a les conductes de risc com l'ús del mòbil al volant o la mala utilització dels elements de seguretat.La portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha informat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de dos importants canvis en matèria de seguretat viària: la modificació del carnet per punts, vigent des de 2005, i la reforma de l'auxili en carretera.Respecte al sistema de carnet per punts, la reforma ja va ser validada per l'Executiu al novembre passat i aquest dimarts ha tornat a la taula del consell després d'obtenir els informes favorables dels ministeris d'Hisenda, Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Treball i Economia Social, Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Política Territorial, així com del Consell Superior de Trànsit, Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible.Amb l'objectiu que la reforma estigui en vigor abans que acabi l'any, l'Executiu el remet al Congrés dels Diputats perquè iniciï la seva tramitació parlamentària.Aquestes són les principals modificacions que recull el projecte de llei: