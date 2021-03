Brussel·les acorda amb Pfizer avançar el lliurament de 10 milions de dosis

El pacte s'ha formulat enmig dels dubtes sobre la vacunació amb AstraZeneca pels casos de trombosi i pels nous retards anunciats

Brussel·les aposta per Pfizer-BionTech per accelerar la vacunació a la Unió Europea davant dels problemes amb AstraZeneca. La Comisisó Europea ha pactat amb Pfizer-BionTech 10 milions de dosis addicionals per als pròxims tres mesos, elevant fins als 200 milions de dosis compromeses per al segon trimestre de l'any. Això representa més de la meitat de les vacunes que espera rebre entre abril i junt. La Comissió Europea ha arribat a l'acord amb Pfizer-BionTech enmig dels dubtes sobre la vacunació amb AstraZeneca pels casos de trombosi i pels nous retards anunciats els pròxims mesos.