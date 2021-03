Ha assenyalat a Aguado com a màxim responsable de la crisi a Madrid

Actualitzada 15/03/2021 a les 14:45

L'actual coordinador de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, també abandona el partit taronja. Abandona l'executiva de la formació i deixa l'acta de diputat al Parlament de València.Cantó ho ha confirmat a la sortida de la reunió de l'executiva i ha senyalat a Aguado com a màxim responsable de la crisi a Madrid.A les portes de la seu de Cs –on ha abandonat precipitadament l'executiva que es troba reunida- ha demanat la dimissió de tota la cúpula de la formació i ha apostat per una candidatura conjunta amb el PP a les eleccions de la Comunitat de Madrid. «Obviament dimiteixo d'aquesta executiva i lliuraré la meva acta de diputat» ha afirmat Cantó.La decisió l'ha pres després que la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha proposat aquest dilluns crear una «executiva Permanent de concentració» i integrar-hi la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, el fins ara vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, i el vicepresident d'Andalusia, Juan Marín, amb Toni Cantó i Jordi Cañas com a secretaris i ella com a presidenta.