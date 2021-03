Pablo Iglesias deixa el Govern per lluitar contra Ayuso per la presidència de Madrid

Crida a una gran candidatura única amb Més Madrid

Iglesias ha afirmat que ha adoptat la decisió després del «terratrèmol polític» generat a Múrcia que ha tingut com a conseqüència la convocatòria electoral a Madrid. La seva sortida es farà efectiva quan comenci la campanya electoral als comicis del 4 de maig.Segons Iglesias, vol combatre «l'enorme risc» d'un govern d'ultradreta i del PP a Madrid i aprofitar «l'oportunitat» de tenir un govern d'esquerres a la Comunitat. «Cal impedir que aquests delinqüents», ha afirmat en referència a Vox, «puguin tenir tot el poder a Madrid».Afirma que en els últims dies «ha estat meditant» sobre aquest pas amb els quadres de la seva formació «i hem decidit que si els inscrits volen em presentaré a les eleccions del 4 de maig a la Comunitat de Madrid»«Un militant ha d'estar allà on el necessiten en cada moment, i teniu per seguir que posaré tota la meva energia, cor i força en construir una candidatura d'esquerres amplia».El seu objectiu, segons Iglesias, és fer una gran candidatura d'esquerres que «sigui capaç de guanyar a la Comunitat de Madrid», i per això «demanaré als companys de Més Madrid que fem una candidatura única per guanyar el 4 de maig».Al vídeo de 7 minuts on explica la decisió, Iglesias destaca la tasca que ha fet fins ara Podem en el si de l'executiu de coalició i recorda que la seva formació ha dit sempre la «punyetera veritat» sobre la necessitat de «lliurar les batalles que cal lliurar».El líder de Podem afirma que cal «valentia» per reconèixer «quan ha arribat el moment de deixar pas a nous lideratges», i ha afirmat que després de consolidar «lideratges de companyes que tenen un immens futur al davant».