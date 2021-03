Mor de trombosi una sanitària noruega dos dies després de ser vacunada amb AstraZeneca

Es tracta d'una dona menor de 50 anys, sense malalties prèvies

Actualitzada 15/03/2021 a les 15:54

Una treballadora sanitària noruega hospitalitzada fa dos dies amb trombosis després d'haver rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra la covid-19 ha mort, han informat avui les autoritats d'aquest país.Es tracta d'una dona menor de 50 anys, sense malalties prèvies, que havia estat vacunada una setmana abans i que presentava un quadre clínic «inusual», igual que altres dos treballadors sanitaris, tots ingressats el passat cap de setmana a l'Hospital Universitari d'Oslo.«Presenten una combinació molt rara de baixa quantitat de plaquetes, trombos en vasos sanguinis petits i grans i hemorràgies. Altres casos amb símptomes semblants han aparegut en diversos països europeus», ha dit en una roda de premsa Steinar Madsen, el director de l'Agència del Medicament noruega.Les autoritats sanitàries noruegues investiguen ara si hi ha una relació directa entre la vacuna i els tres casos, que segons ha explicat Madsen mostren trets comuns.«L'Agència del Medicament analitzarà de manera exhaustiva els casos de trombos i hemorràgies en vacunes contra la covid-19 en ús a Noruega. Demanem a tot el personal sanitari que sospita d'efectes inesperats o greus després de la vacunació que ho comuniqui el més ràpid possible», ha afirmat Madsen.Noruega va suspendre temporalment dijous passat de manera preventiva l'aplicació d'aquesta vacuna hores després que ho fes Dinamarca, que va registrar una mort en una dona de 60 anys.A aquesta decisió es van sumar posteriorment Islàndia, Irlanda, Bulgària i Països Baixos, mentre que altres països, com Àustria, Estònia, Letònia, Lituània i Luxemburg, havien retirat dies abans un lot en concret de la vacuna en detectar casos de trombosis.L'Agència Europea del Medicament (EMA) va recomanar la setmana passada continuar administrant la vacuna en considerar que «els beneficis de la vacuna continuen superant els seus riscos».El comitè de seguretat (PRAC) de la EMA va concloure que, de moment, «no hi ha indicis que la vacunació hagi causat aquestes afeccions, que no s'enumeren com a efectes secundaris d'aquesta vacuna», encara que ha posat una investigació en marxa, igual que agències estatals de diversos països europeus.