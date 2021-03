Iglesias crida el PSOE a «dividir els papers» i l'insta a buscar vots de Cs i el PP per «parar l'ultradreta»

L'encara vicepresident del govern espanyol també ha considerat «clau» en aquesta estratègia aconseguir que el seu partit arribi a un acord amb Más Madrid, l'escissió de Podem liderada per l'antic home fort dels morats Íñigo Errejón. «Hi ha cicatrus, i hi seran, però empal·lideixen davant l'objectiu de treure l'ultradreta de les institucions», ha confessat.Per això, i preguntat per si estaria disposat a anar de número dos en una hipotètica coalició amb Más Madrid, Iglesias no ha dubtat: «Per suposat, fem unes primàries i que els inscrits triïn qui l'ha d'encapçalar. Crec que puc ser president, però també crec que no hi pot haver excuses. Si calen primàries, primàries». També ha considerat que el seu electorat els està dient que es posin d'acord. Per això «cal estar a l'altura i ser generós».Finalment, Iglesias ha confirmat que seguirà exercint de vicepresident del govern mentre no comenci la cursa electoral madrilenya -la cita a les urnes està convocada per al 4 de maig, després que la justícia hagi tombat els recursos contra la dissolució de l'Assemblea- perquè té pendent una llei de l'habitatge pactada en els compromisos de legislatura que el PSOE «està posant difícil».