França s'uneix a Alemanya i Itàlia i suspèn temporalment la vacunació amb Astrazeneca

La decisió ha estat presa per recomanació i en vincle amb les autoritats sanitàries franceses

Actualitzada 15/03/2021 a les 16:56

El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dilluns que França suspèn temporalment l'ús de la vacuna d'Astrazeneca, a l'espera de rebre l'opinió aquest dimarts de l'Agència Europea del Medicament (EMA).Macron ha aclarit que la decisió, que segueix a la presa aquest mateix dilluns per altres països europeus, com Alemanya o Itàlia, ha estat presa per recomanació i en vincle amb les autoritats sanitàries franceses.Diferents països europeus han identificat casos de trombosis entre els vacunats amb aquesta formula i investiguen si hi ha una relació de causa i efecte.