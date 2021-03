Espanya suspèn durant 15 dies l'administració de la vacuna d'AstraZeneca

El Ministeri de Sanitat ha decidit aturar la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca a l'espera de l'informe de l'Agència Europea del Medicament sobre si està vinculat o no als casos de trombosi que s'han detectat amb persones que havien estat vacunades, segons ha pogut saber l'ACN. Una desena de països, entre ells Alemanya, França i Itàlia, ja han decidit congelar el pla de vacunacions amb aquest producte també a l'espera de l'informe de l'EMA. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha convocat d'urgència aquest dilluns a la tarda el Consell Interterritorial de Salut per discutir la qüestió, i en el marc de la reunió s'ha pres la decisió de suspendre la vacunació amb AstraZeneca.

Cal recordar que l'EMA té previst decidir dijous si revisa l'opinió sobre la vacuna d'AstraZeneca, però mentrestant ha insistit en els «pocs» casos de trombosi que hi ha hagut en persones vacunades. El regulador de la UE està investigant el vaccí britànic, tot i que per ara no veu evidències que confirmin un risc ni una relació causa-efecte entre el producte i les trombosis.