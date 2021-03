Els tràmits en línia del SEPE segueixen sense funcionar una setmana després del ciberatac

«Estem treballant per tornar a la normalitat com més aviat millor», ha insistit el director general del SEPE, que ha puntualitzat que molts dels usuaris que tenien cita prèvia aquests dies han pogut ser atesos via telefònica. En paral·lel, Gutiérrez ha assegurat que no hi haurà problemes amb les peticions d'atur. «Estic en disposició d'afirmar que durant el mes de març podrem respondre amb normalitat al reconeixement de les prestacions per atur», ha corroborat el director general del SEPE, que igualment ha insistit que les dades confidencials dels inscrits a les oficines d'ocupació «no s'han vist compromeses per l'atac informàtic».Preguntat sobre l'origen rus del ciberatac, Gutiérrez no ha confirmat aquest extrem i s'ha limitat a dir que l'atac està essent investigat pel Centre Criptològic Nacional. Fonts sindicals s'han mostrat menys optimistes que el director general del SEPE i han precisat que aquest dilluns els ordinadors a les oficines «només funcionen per introduir les dades de sol·licitud de les prestacions». «Com si només fos una màquina d'escriure. Però encara no es poden passar dades d'aprovació, hi ha expedients pendents de resoldre i els escriptoris virtuals no estan operatius», han enumerat les mateixes fonts.De fet, a la pàgina principal del SEPE es manté l'avís important on s'anuncia que l'organisme està patint «un incident de seguretat durant el qual s'ha vist afectada la disponibilitat dels seus sistemes d'informació i comunicacions». «Les primeres actuacions urgents efectuades s'han produït amb la major celeritat possible i amb l'objectiu principal de contenir l'incident, aïllar-lo i mitigar el seu impacte en els sistemes del SEPE», detalla l'organisme, que per a la tranquil·litat dels usuaris també informa que els terminis de sol·licitud de les prestacions s'ampliaran «tants dies com estiguin fora de servei les aplicacions».