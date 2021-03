El turisme espera que l'arribada d'anglesos salvarà l'estiu

El govern anglès ha anunciat que a partir del 17 de maig permetrà els viatges turístics

Actualitzada 15/03/2021 a les 18:52

L'anunci del Govern britànic que, a partir del pròxim 17 de maig, es reprendran els viatges turístics, tant de sortida com d'entrada, al Regne Unit representa «una esperança» per al sector turístic espanyol de cara a la temporada d'estiu, segons Cesae Business & Tourism School.Aquest anunci del Govern de Boris Johnson té «un impacte enorme per al sector turístic internacional i, en particular, per a Espanya», ha explicat aquest dilluns el director executiu i soci fundador de Cesae Business & Tourism School, Alberto Peris, en un comunicat.El Regne Unit és el principal mercat emissor de turistes estrangers, amb una quota del 25,4% en 2019 del total que va visitar Espanya, passant dels 18 milions als 3,2 milions durant l'any de la pandèmia, la qual cosa suposa una caiguda històrica del 82,4%.A pesar que, en un 2020 marcat per la covid-19, França va desbancar als britànics com el principal mercat emissor de turistes per a Espanya, la seva despesa en els seus viatges es va mantenir en primera posició i va superar els 3.000 milions d'euros, ha recordat.Per a Peris, la notícia podria provocar que més països amb una alta taxa de vacunació entre la seva població decideixin llançar-se a l'emissió i recepció de viatgers internacionals.D'altra banda, el directiu ha destacat que els hotels de les nostres costes, així com els receptius i resta d'operadors, estan veient incrementades les seves reserves dels britànics.Així mateix, la reactivació del sector estarà impulsada per un turisme sènior, «col·lectiu que per a llavors es trobarà vacunat contra la covid-19, amb alt poder adquisitiu i moltes ganes de viatjar després de llarg temps de confinament», ha afegit.