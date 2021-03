El tancament de la frontera amb Portugal es prorroga fins al 6 d'abril

L'ordre entrarà en vigor a la 01.00 hores del 16 de març

Actualitzada 15/03/2021 a les 08:56

Espanya ha prorrogat els controls a la frontera interior terrestre amb Portugal fins al 6 d'abril per la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 i davant la proximitat de la Setmana Santa, segons publica aquest dilluns el Boletín Oficial del Estado (BOE).D'acord amb l'ordre del Ministeri de l'Interior, només es permetrà l'entrada a territori espanyol a ciutadans espanyols i al seu cònjuge o parella inscrita en el registre públic i aquells ascendents i descendents que visquin al seu càrrec.També podran entrar els residents i estudiants que cursin els seus estudis a Espanya, els que visquin en altres Estats membres o associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència habitual i els que estiguin en trànsit per motius laborals.Igualment ho podran fer els que acreditin causes de força major, situació de necessitat o motius humanitaris, així com el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, organismes internacionals i forces de seguretat, els desplaçaments de la qual tinguin relació amb el seu treball.Les entrades i sortides del territori espanyol a través de la frontera interior terrestre amb Portugal només podran realitzar-se pels passos autoritzats i durant els horaris que s'estableixin.Aquesta ordre estarà en vigor des de la 01.00 hores del 16 de març de 2021 fins a les 00.59 hores del 6 d'abril.