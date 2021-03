El SEPE anuncia un pla de xoc al març per posar al dia les prestacions

Les oficines d'ocupació estan començant a funcionar aquest dilluns «amb una certa normalitat»

Actualitzada 15/03/2021 a les 11:09

El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, ha anunciat que quan les aplicacions estiguin recuperades del ciberatac sofert en l'última setmana posarà en marxa un pla de xoc per posar al dia el reconeixement de prestacions abans que acabi març.En una entrevista a la SER Catalunya, el director del SEPE ha assegurat que les oficines d'ocupació estan començant a funcionar aquest dilluns «amb una certa normalitat», incorporant les aplicacions operatives de gestió, així com la presol·licitud i la cita prèvia.«Quan tinguem totalment al dia aquestes aplicacions, que serà pròximament, també elaborarem un pla de xoc per poder posar al dia aquestes demores en la incidència d'atenció a les persones que s'hagin pogut donar durant aquests dies», ha explicat Gutiérrez Ardoy.Des de fa un any, amb la pandèmia de coronavirus i les prestacions posades en marxa, el SEPE ha multiplicat per 7 la càrrega de treball, la qual cosa ha augmentat les demores en l'atenció al ciutadà, tot i el reforç dels sistemes d'informació i resposta, ha apuntat.«Tenim als pressupostos del SEPE una partida molt important per a millores tecnològiques i, entre les mesures que prendrem, està la millora d'atenció a la ciutadania», ha assenyalat.Així mateix, ha deixat clar que durant aquest ciberatac sofert des de dimarts passat, «no s'han compromès dades de les persones inscrites en les oficines d'ocupació» i ha assegurat que tots els tràmits subjectes a termini s'ampliaran almenys en tants dies com duri la incidència.Preguntat per si aquest ciberatac pot tenir relació amb una venjança de hackers russos per una operació militar d'uns caces espanyols que van interceptar dos avions russos, tal com publica el diari en línia Escudo Digital, el director del SEPE ha dit que «dit així sembla esotèric».No obstant això, ha afegit que aquest incident de seguretat està sent investigat pel Centre Criptològic Nacional.