El preu de la bombona de butà puja un 4,96% i ja costa més que abans de la pandèmia

Passarà a costar 13,96 euros, 66 cèntims més

Actualitzada 15/03/2021 a les 12:08

El preu de la bombona de butà encadenarà aquest dimarts la seva segona pujada consecutiva en aquest any, en incrementar-se un 4,96% sobre el vigent i passarà a costar 13,96 euros (66 cèntims més), amb el que ja supera el preu que tenia en declarar-se fa un any l'estat d'alarma.El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat aquest dilluns la segona revisió el 2021 del preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats (GLP) en envasos d'entre 8 i 20 quilograms (la tradicional bombona butà), que es fa cada dos mesos.Amb aquesta revisió a l'alça, la bombona passarà a costar 59 cèntims més que el que costava abans de declarar-se el primer estat d'alarma, quan el preu era de 13,37 euros.El preu de la bombona de butà es revisa bimestralment el tercer dimarts del mes i es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) en els mercats internacionals, així com del cost dels fletes (transport) i l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar, estant limitada l'alça i la baixa del preu al 5%.En el cas de la revisió que es començarà a aplicar demà, de no existir aquest límit, l'ampolla de butà s'hagués encarit un 5,97%.L'increment que experimenta la bombona de butà es deu en aquesta ocasió a la pujada de la cotització internacional de la matèria primera, que ha estat d'un 17,02%.El nou preu de la bombona de butà estarà vigent durant dos mesos, fins al tercer dimarts del mes de maig.En 2020, el Govern, amb motiu del primer estat d'alarma, va aprovar que es mantinguessin els preus que estaven encara vigents al març, que s'havien revisat al gener, durant els següents sis mesos i que només es revisessin si la fórmula de càlcul llançava un descens.Això és el que va succeir al juliol de 2020, quan la bombona va passar a costar un màxim de 12,71 euros, el 5% menys (66 cèntims) que el preu que es va fixar al gener (la revisió de març de l'any passat no es va arribar a fer perquè per al tercer dimarts d'aquest mes Espanya ja estava sota el primer estat d'alarma).El gas liquat de petroli (GLP) envasat és una mescla d'hidrocarburs, principalment composta de butà, i actualment es consumeixen a Espanya 68 milions d'envasos de diferents capacitats, dels quals 53 milions (un 78%) es troben subjectes al preu màxim regulat.El consum d'aquest combustible es troba en reculada i des de 2009 a 2018 ha descendit un 20%.