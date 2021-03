Arrimadas reuneix la seva Executiva Nacional per analitzar les enquestes i els abandonaments

Diumenge es va conèixer que l'exsecretari d'Organització de Ciutadans, Fran Hervías, marxa al PP

Actualitzada 15/03/2021 a les 08:47

Cs ha convocat per aquest dilluns una reunió de la seva Executiva Nacional després de la fallida moció de censura a Múrcia i la convocatòria d'eleccions anticipades a Madrid, que han resultat en una estrepitosa caiguda en les enquestes i una onada de missatges crítics contra la presidenta, Inés Arrimadas.A les enquestes que el dissabte pronosticaven que Ciutadans quedarà fora de l'Assemblea de Madrid en les eleccions del pròxim 4 de maig, se sumava aquest diumenge la decisió de l'exsecretari d'Organització de Ciutadans (Cs), Fran Hervías, de sumar-se al PP com a «únic projecte» que pot guanyar a Pedro Sánchez.La notícia de l'abandonament d'Hervías va desembocar el diumenge en una allau de missatges a favor i en contra a Twitter i una declaració del portaveu de Ciutadans al Congrés i membre de l'Executiva del partit, Edmundo Bal, qui el va acusar de deixar-se «comprar» pel «partit de Bárcenas», de la caixa b, dels sobres.Bal també ha advertit que el PP ha llançat una campanya per tota Espanya per a «comprar voluntats i persones» i estan «disposats a pagar el que faci falta per a comprar» a gent del seu partit per a «combatre i destruir a Ciutadans».No obstant això, no tots estan d'acord amb aquest diagnòstic, com demostra un article signat per un dels fundadors de Ciutadans, Francesc de Carreras, qui s'ha mostrat convençut que la formació està «en caiguda lliure» i ha quedat com un partit «inútil» i «no fiable», per la qual cosa la presidenta Inés Arrimadas hauria d'assumir les responsabilitats.