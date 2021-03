Arrimadas denuncia una «operació per intentar acabar amb Cs» i afirma que seguirà defensant el seu projecte

Arrimadas ha pronosticat que en les pròximes hores i dies hi haurà més marxes de membres de Cs a altres partits però ha reivindicat que la formació segueix sent «necessària» en el panorama polític. «Nosaltres no tenim a cap altre partit com a enemic, la nostra única intenció és que qui vulgui votar a un partit net de centre ho pugui seguir fent», ha defensat.Sobre el transfuguisme de membres de Cs, Arrimadas ha dit que la situació està demostrant la diferència entre «ser i estar» al partit liberal. «Ser de Cs implica que et molesti igual la corrupció d'un bàndol que de l'altre. Significa que treballis per bastir ponts a un costat i a l'altre. Que uns et diguin fatxa i els altres traïdor. Implica ser valent perquè no és l'opció còmoda», ha argumentat.Arrimadas ha afirmat que el que més els preocupa és la «polarització» de la societat i, concretament, el cas de Madrid on veu «risc real que el populisme d'un extrem o de l'altre entri en el govern». «Com més radicalitat hi hagi, més necessari és Cs», ha opinat.La líder de Cs també ha defensat haver inclòs més perfils a l'executiva del partit i ha agraït el «pas al costat» de José Maria Espejo-Saavedra i Carlos Cuadrado. Arrimadas ha dit que estan sent «dies durs» però ha subratllat que està rebent «molts missatges de suport».Arrimadas ha remarcat que sempre ha viscut en moments complicats de la política i que va «fer un pas endavant» per liderar el partit fa un any en una «situació difícil» i que es va trobar en mig d'una pandèmia. «Sempre he decidit ser valenta», ha afirmat.