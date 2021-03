Alemanya suspèn la vacunació amb la vacuna d'AstraZeneca

Alemanya ha aturat la vacunació amb AstraZeneca per «precaució» arran d'almenys una trentena de casos de trombosis entre els gairebé 5 milions de vacunats a Europa. El ministeri de Salut alemany ha assegurat aquest dimarts que suspèn l'ús del vaccí britànic per recomanació del regulador alemany. L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) continuar defensant la vacunació amb AstraZeneca «No veiem cap problema amb continuar la campanya de vacunació amb aquesta vacuna», ha dit aquest dilluns Marco Cavaleri, cap de l'estratègia de vacunes de l'EMA, que està investigant els casos.

Alemanya se suma als Països Baixos, Irlanda, Àustria, Dinamarca i els països bàltics, que també han decidit aturar temporalment l'administració de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca.