Un gat es reuneix amb els seus amos després de 10 anys desaparegut gràcies a que portava el xip

Una família va portar un gat del carrer al veterinari i van descobrir que tenia un xip

Actualitzada 14/03/2021 a les 14:18

Són freqüents les històries de gossos que destaquen per la intensa fidelitat que mostren als seus amos, però no ho són tant les que protagonitzen gats. Una d'elles és la Dave, un gatet que després de 10 anys, s'ha retrobat amb la seva família.Els fets han ocorregut en la localitat de Hardwicke, al Regne Unit. Tal com recull el diari Gloucestershire Live, una família estava rebent la visita d'un gat pèl-roig. En veure que el felí es trobava una cosa feble, van decidir portar-ho al veterinari. Allí, el doctor va comprovar que l'animal tenia xip.A través d'aquest xip, van ser localitzats els amos del gat, que portaven 10 anys sense saber res d'ell. La propietària, Simmone Davis, no va dubtar a acudir a la crida per a recuperar a Dave.«Vaig treballar com a assistent d'infermeria d'animals i vaig acollir a Dave fa uns 11 anys. Li vaig posar microxip i ho vaig castrar, però anar pel carrer en ell era gairebé instintiu», va explicar Davis.«Ho vam tenir durant aproximadament un any abans que desaparegués. Vaig intentar tot el que vaig poder per a trobar-ho, col·locant cartells i buscant-ho. Quan mai va tornar, només desitgem que l'estiguessin cuidant i que estigués fora de perill», va dir la dona.«Li estem fent proves ara per al seu tiroides, ja que està molt fràgil, però tot el que necessita és la vida acollidora amb nosaltres a casa», diu Davis, que treu una lliçó per a compartir: «Demostra que sempre has de posar microxips als teus animals».