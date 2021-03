Treballadors del món de l'espectacle surten als carrers perquè «ja no podem més»

Membres del sector de l'espectacle, arts escèniques, esdeveniments i la cultura s'han concentrat aquest diumenge en diverses ciutats per a demanar «mesures concretes que assegurin el desenvolupament digne de la seva activitat» i recordar a les administracions la situació «de total abandonament» en la qual es troben.Després de diversos mesos d'inactivitat i just quan es compleix també un any des que es decretés l'estat d'alarma per la crisi sanitària de la Covid-19, aquests treballadors han confessat que «ja no podem més» i han denunciat novament «les insuficients ajudes a les empreses, autònoms i treballadors dels diferents col·lectius culturals»Convocades per la Mobilització Unida de Treballadors de l'Espectacle (MUTI) en col·laboració amb altres associacions, aquestes manifestacions s'han traslladat als carrers de Valladolid, Madrid, València, Sevilla, Còrdova i Saragossa.Sota el lema «un any de condemna», artistes, músics, decoradors, tècnics de so, il·luminadors, sastres o tramoistes que formen part dels 24.000 treballadors de les 5.200 empreses de Castella i Lleó dedicades al món de la cultura, l'espectacle i els esdeveniments s'han tirat al carrer aquest diumenge a Valladolid.El portaveu de MUTE en la Comunitat, Manolo Perdido, ha qualificat de «almoines» les ajudes específiques per al sector, que demana ser reconegut com especialment perjudicat, ja que si a l'hostaleria li ha afectat en un 50 per cent a ells ha estat en un 90 per cent.Després d'un any de «inactivitat total», en el qual no han fet gens de caixa, Perdut ha insistit en aquest «fam» física que estan passant, però també aquest altre fam «de cultura» que té la gent, de divertir-se, anar a una revetlla o escoltar una orquestra.«Mentre que la resta de sectors es reactiva, la cultura s'està extingint. Mor lentament, agonitza sota el jou de la inacció i la falta d'iniciatives. Vostès estan sepultant a un sector que és sinònim de llibertat, de creixement i de democràcia. I la nostra gent està farta d'esperar i tenir paciència, perquè després de les empreses i treballadors hi ha persones i famílies que ja no poden esperar més», recull el manifest llegit al final de l'acte.Un acte que ha comptat amb la presència de «centenars de professionals» i que ha tingut també «gran repercussió» tant a Sevilla com a Còrdova, on s'han concentrat «prop de 500 persones» en cadascuna d'elles, segons ha reconegut a Efe Jose Antonio Duque, membre de l'equip de coordinació estatal de MUTE.«A Madrid hi ha hagut, potser, menys gent; però a Saragossa i València la resposta també ha estat molt bo, perquè allí han sortit al carrer amb vehicles», afegia.A València, una caravana d'uns 120 vehicles ha circulat pel centre de la ciutat i la protesta ha conclòs amb la lectura d'un manifest en el qual han recordat que porten «un any sense treballar i estem passant fam, i no sols fam física, que també».«Som un país famolenc de cultura, la necessitem, la creem, la respirem i la vivim. I sobretot és un dret fonamental que ens està sent arrabassat», afirmen.«Portem molt temps sense ingressos i no podem més. A sobre en l'última partida d'ajudes aprovades han deixat fora al món de la revetlla i de les orquestres. A qui volen ajudar si s'obliden dels que més ho necessitem? És inexplicable tot el que fan», conclou Duque.