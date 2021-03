Tecnologia espanyola crea mètode estàndard que detecta microplàstics en aigua

La investigació ja es troba a la seva recta final i permetrà identificar, quantificar i analitzar els microplàstics ràpida i eficaçment

Una recerca espanyola, que ja es troba en la seva recta final, permetrà identificar, quantificar i analitzar microplàstics en l'aigua de manera «ràpida, eficaç i econòmica» a partir de la creació de la qual «podria ser una de les primeres metodologies estàndard en aquest àmbit».Així ho ha afirmat a Efe la investigadora Débora Sorolla, qui precisa que «ara mateix no hi ha cap mètode estandarditzat per a realitzar aquest tipus de mesuraments» i «cada metodologia es duu a terme amb una tècnica diferent», per la qual cosa els resultats «es donen en unitats diferents i no es poden comparar».La recerca, que al principi es titularà 'Detecció i caracterització de microplàstics. Preocupació emergent del cicle integral de l'aigua', s'emmarca dins del primer Doctorat Industrial, promogut des de la Fundació AQUAE, en el qual participen la Universitat d'Alacant (UA) i les empreses Interlab i Labaqua, pertanyents al grup Suez.Iniciat fa al voltant d'any i mig, aquest estudi es prolongarà fins a desembre de 2022 amb la direcció dels catedràtics en Química inorgànica, Dolores Lozano i Agustín Bueno, al costat del doctor en Ciències químiques, Julio Llorca, tots ells membres de la UA.Sorolla ha indicat la conveniència de disposar d'un mètode estandarditzat a nivell mundial perquè tots els grups que treballin amb microplàstics «segueixin unes mateixes pautes» i, en aquest sentit, «ens hem centrat sobretot en tècniques basades en fenòmens tèrmics de descomposició» d'aquests materials, que es troben «entre les més noves» de les empleades en aquest moment.Aquesta tecnologia consisteix a «sotmetre els microplàstics a unes temperatures prou elevades com per a descompondre'ls» fins a «obtenir un gas que ja no posseeix aquest residu, sinó trossets de molècules dels polímers que formaven els microplàstics», ha resumit.A partir de l'anàlisi d'aquests petits trossos, «elaborem una espècie de trencaclosques fins a aconseguir saber quin microplàstic teníem al principi» i fins i tot «podem determinar si tenia algun additiu o algun altre contaminant en superfície», ha afegit Sorolla.El doctor en Ciències Químiques Julio Llorca ha confirmat que la posada a punt del mètode està «pràcticament acabant» i per això s'està començant a validar en situacions reals «amb tots els estàndards de qualitat requerits per a donar-li una fortalesa major a la metodologia».Els últimes recerques inclouen portar el mètode al límit «per a comprovar fins a on pot arribar i la seva fiabilitat: si la tècnica és bona o no», sobretot en un moment en el qual la crisi sanitària ha incrementat la presència de material plàstic en forma de màscares i guants que acaben en el medi ambient com a deixalles i agreugen el problema dels microplàstics.La recerca també buscarà comprovar l'eficàcia de l'actual metodologia per a l'eliminació d'aquests materials de les estacions espanyoles de tractament i depuració de les aigües residuals.Alguns dels components d'aquestes plantes, com les membranes o altres parts de la instal·lació, es fabriquen amb material plàstic, per la qual cosa «també volem estudiar i avaluar si deixen microplàstics en la xarxa d'aigua», ha indicat Sorolla.Així mateix, l'estudi abordarà l'impacte real dels microplàstics tant en la salut humana i animal com en el medi ambient, aspectes sobre els quals, com va alertar l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha «escasses evidències científiques».«Malgrat la percepció social que tenim sobre el problema, hi ha molta incertesa», ha confessat Sorolla, ja que «no existeixen estudis precisos sobre com impacta tant en el nostre entorn com en la nostra salut la presència massiva de microplàstics».