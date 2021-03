Simón sobre la Setmana Santa: «Espero que la població entengui els riscos als quals ens exposem»

Un any de l'inici de la pandèmia

El portaveu sanitari ha recordat que cal ser «prudents» fins que s'acabi la pandèmia i ha admès que s'hauria pogut ser «més estricte» per Nadal. «La gran part de la població compleix, el problema és que hi ha gent que no vol o pot complir, i que s'exposa a un major risc generant nuclis de transmissió que després es multipliquen», ha apuntat.Això sí, Simón ha mantingut la seva posició respecte al gruix de persones vacunades a l'estiu, un 70%. També ha defensat que durant el mes d'abril «s'incrementaran» les vacunacions. Un fet que el porta a pensar que en un mes i mig la situació serà «més bona», tot i que no elimina el «risc» d'una quarta onada.A l'entrevista, Simón ha reflexionat sobre la gestió de la pandèmia que s'ha fet a l'estat espanyol. El director del CCAES ha recordat que quan es va diagnosticar el primer cas, la transmissió estava «controlada», i que va ser a partir de situació al nord d'Itàlia, quan es va canviar la «percepció» del risc. A partir de llavors, assegura, la feina dels professionals es va centrar en «entendre» la informació que tenien d'una malaltia «nova».Simón s'ha referit també a la manca d'equips de protecció dels professionals, que va portar a moltes persones a treballar sense la protecció necessària. «Hi ha estocs que són necessaris, i Espanya haurà de disposar d'una producció pròpia mínima d'alguns productes», ha apuntat.