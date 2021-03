Per què Xile és un dels països amb major taxa de vacunació i els contagis segueixen disparats

Actualitzada 14/03/2021 a les 10:49

Xile és un dels països de Llatinoamèrica on més avançat està en el procés de vacunació contra la pandèmia del coronavirus. Però, al mateix temps, el país andí està vivint un notable repunt de contagis. Com poden estar ocorrent totes dues coses?Tal com recull la BBC en un reportatge, Xile està registrant un repunt de casos com el dels mesos de juny i juliol, la pitjor etapa d'un país que es va veure obligat a establir una estricta quarantena.«La situació actual a Xile és molt greu. Estem aconseguint un rècord de casos per dia que és similar al dels mesos més difícils de la pandèmia en 2020», va dir el doctor Juan Carlos Said, màster en Salut Pública per l'Imperial College de Londres.Segons aquest expert, «en termes d'hospitalitzats, també hem aconseguit una xifra que és similar a la dels mesos més complicats, amb nivells d'ocupació de llits crítics sobre el 95%, la qual cosa parla d'una saturació del sistema i d'una situació que és extremadament complexa en terme sanitari».Però si és el país líder en vacunacions d'entre els del con sud, com es produeix aquesta situació?«El que estem veient ara a Xile és una situació similar a la que es va viure al Regne Unit a la volta de les vacances després de l'estiu, en la qual es va tenir una segona ona molt forta», diu Claudia Cortés, acadèmica de la Universitat de Xile i vicepresidenta de la Societat Xilena de Infectología.«Xile mai va aconseguir un control efectiu de la pandèmia. A diferència d'alguns països europeus o d'Oceania o Àsia que van aconseguir un descens significatiu després de la primera ona, a Xile el que va passar va ser que ens estabilitzem en el que anomenem una endèmia alta, és a dir, un nombre persistent de casos que mai va baixar», afegeix Juan Carlos Said.«També hi ha una fatiga respecte a la pandèmia i, si al començament la població va ser molt adherent a les mesures i restriccions, la fragilitat econòmica i social del país i l'elevada taxa d'ocupació informal, especialment en les comunes més pobres, han fet que les persones hagin de sortir a treballar malgrat les restriccions a la mobilitat», diu l'expert de l'Imperial College.Segons Claudia Cortés, la relaxació de les mesures també és clau: «El govern va autoritzar permisos especials per a sortir de vacances i això va fer que entre 4 i 5 milions de persones es mobilitzessin a diferents zones que són les que avui estan amb crisis molt extremes, amb hospitals amb els llits plens, amb percentatges de positivitat molt alts, en alguns casos majors que la primera ona».El propi Govern l'admet: «L'augment de casos té a veure principalment amb la relaxació de les normes d'autocura durant l'estiu, la qual cosa ha succeït també en altres països del món», va dir l'executiu en una nota.«Per això, mentre desenvolupem el procés de vacunació dels grups prioritaris que avui (per aquest dijous, 11 de març) aconsegueix el 28,39% del total de la població objectiu (15 milions de persones), insistim a la ciutadania de mantenir l'ús de màscara, la rentada freqüent de mans amb aigua i sabó, mantenir el distanciament físic, evitar aglomeracions, entre altres», va concloure el comunicat governamental.I si la rapidesa en la campanya de vacunació és una arma de doble tall? Així ho planteja Cortès: «Desafortunadament amb l'inici de la vacunació va haver-hi un mal maneig de la informació que se li lliurava a la població i amb la comunicació de risc, donant a entendre que amb la vacuna ja això s'havia solucionat i no lliurant el missatge que la vacuna és un element més en la prevenció de la infecció».«Per tant quan es va partir amb la vacunació, molta gent va pensar que, com ja havien arribat les vacunes, s'havia acabat el problema i es van relaxar de manera significativa les mesures d'autocura», va afegir.També està influint la virulència de les famoses variants: «El tema és que a Xile s'estan fent determinacions de les variants de manera més o menys aïllada. Sabem que tenim la variant del Regne Unit i es va informar que teníem la variant del Brasil. No hi ha reportis de moment de la variant sud-africana, però en la comunitat científica no sabem si no hi ha reportis perquè no existeixen casos o perquè no s'està buscant en aquest sentit. És per això que com a comunitat científica hem sol·licitat que es faci un estudi més seriós per a determinar les variants», diu la doctora.En el que sí que insisteixen els experts és que la vacuna funciona: «No hi ha contradicció entre l'augment dels casos i les vacunes. Realment estaríem demanant alguna cosa que no es pot esperar de les vacunes. Les vacunes no actuen immediatament», diu Juan Carlos Said.«Moltes vacunes, com la Sinovac, que és la majoritària aquí, requereix de l'aplicació de dues dosis amb intervals de tres setmanes i la major immunitat es comença a aconseguir a partir de la segona setmana de la segona dosi», explica.«Llavors si bé Xile ha vacunat a un 20% de la població amb la primera dosi, menys del 5% ha rebut dues dosis de la vacuna i està efectivament immunitzat. Llavors estem veient que s'està vacunant ràpidament però significa que aquest per cent de la població està efectivament immunitzat», planteja l'expert.Però és un llarg camí: «En termes poblacionals, per a baixar el nombre d'hospitalitzacions i de morts, la vacuna és efectiva quan el 80% de la població està vacunada. I encara estem molt lluny d'això», diu Said.«La major eficàcia està en el fet que pot prevenir hospitalització i mort gairebé igual que les altres. Llavors el primer impacte que veurem és una reducció en els morts i hospitalitzats probablement a la fi de març i la reducció dels contagis probablement demora més i dependrà d'aconseguir un llindar d'immunitat de ramat», conclou.