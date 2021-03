Les perruqueries denuncien la seva exclusió del nou pla d'ajudes del Govern

El sector ha perdut 40.000 llocs de treball i el 48% dels salons a Espanya

Actualitzada 14/03/2021 a les 13:50

Els salons de perruqueries i estètica han denunciat la seva exclusió del nou pla de mesures aprovat pel Govern i han demanat l'actualització del llistat de les activitats econòmiques que poden acollir-se a les ajudes directes, perquè inclogui al sector de la imatge personal.L'aliança empresarial per la baixada de l'IVA al 10% a la perruqueria i estètica ha assenyalat aquest diumenge, en un comunicat, que, una vegada més, l'anunci d'un nou pla de mesures econòmiques del Govern «genera l'estupor i la preocupació en el sector de la imatge personal».El sector veu com al cap d'un any amb unes pèrdues acumulades superiors al 35% i una reculada de la facturació de 1.400 milions d'euros, «es queda fora del pla de mesures aprovat en el passat Consell de Ministres».Els salons de perruqueria i estètica han insistit en la doble vulnerabilitat d'un sector que es veu agreujat amb un IVA «desproporcionat» al 21%, que no li correspon per figurar entre els essencials, i ara se li margina de les ajudes econòmiques per a les activitats més afectades per les crisis de la covid-19.El sector ha perdut pràcticament el 48% dels salons a Espanya (8.337) i destruït més de 40.000 llocs de treball, majoritàriament, femení, jove i autònom, ha recordat l'aliança.