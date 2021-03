La covid no dóna treva a l'enverinament d'animals: 300% més de detinguts

El furtivisme i l'enverinament són delictes que han augmentat durant la pandèmia

Linxs, guineus, voltors i àguiles, també víctimes

El verí no té ulls

Guiats, potser, per la creença en una falsa impunitat derivada de la pandèmia, els desaprensius que usen el verí contra animals «molestos» no sols no han detingut la seva activitat delictiva sinó que l'han augmentat, com demostren les dades: un 300% més de detinguts en 2020.Un any difícil en el qual els agents del Seprona de la Guàrdia Civil han continuat fent el seu treball i han aconseguit detenir i investigar a un total de 337 persones per delictes contra el medi ambient en dues operacions: Red Dot (contra el furtivisme en la caça) i Antitox IX (lluita contra el verí en animals). A més, es van detectar més de 2.600 infraccions administratives i 320 delictes.El furtivisme i l'enverinament són dues pràctiques totalment diferents i amb motivacions diferents, encara que amb un comú denominador: ambdues estan tipificades com a delictes en el Codi Penal i suposen una amenaça per a la biodiversitat.Però és el verí el que més preocupa la Guàrdia Civil per l'impacte devastador que té en el medi natural, assenyalen a Efe fonts de la Prefectura del Seprona.En l'operació Antitox no sols es combat el verí, també altres mitjans no selectius de captura com a ceps, llaços o penjadors, unes pràctiques que el Seprona vol eliminar, especialment quan afecten espècies en situació crítica, ja sigui perquè estan en perill d'extinció o perquè la seva població s'ha vist minvada.Exemple d'això són el linx ibèric, la guineu, el voltor, l'àguila imperial o el milà real.El Seprona treballa en col·laboració amb el servei cinológico de la Guàrdia Civil, de tal forma que les unitats canines són un element clau en la lluita contra l'ús d'esquers enverinats.Durant l'operació, es va investigar a tres persones que van abatre espècies en perill d'extinció en la Reserva Natural de Castillo de los Guardas (Sevilla) i es van localitzar més de 300 paranys per a la captura irregular d'ocells. Es van alliberar més de 80 exemplars.En les més de 900 inspeccions realitzades durant 2020 en finques cinegètiques i explotacions ramaderes i agrícoles, es va trobar el cadàver d'un linx ibèric en el fons d'un pou. En el seu organisme es van trobar restes de verí durant la necropsia.Hi ha un increment general quant al nombre de ceps localitzats, infraccions administratives i animals trobats, però especialment quant a detinguts i investigats, a pesar que 2019 havia estat un any «especialment rellevant», segons les fonts.Els 111 detinguts en 2020 suposen un 300% més respecte a l'any anterior i els 172 animals trobats, un 43% més.Encara que fins i tot no existeix un criteri clar sobre el per què d'aquest augment, en el Seprona apunten com a hipòtesi que la creença que hi havia una certa impunitat perquè els agents «estarien a una altra cosa» i no hi hauria tanta vigilància, ha fet que la gent es relaxi i hagi estat menys acurada. Però s'han trobat amb la resposta.L'enverinament va dirigit a animals que en un moment donat causen danys a activitats que es volen protegir com l'agricultura, la ramaderia o la caça.Alguns ramaders recorren a això, per exemple, per a protegir les cries dels xais de depredadors com les guineus o els llops però, com adverteix el capità De Diego, no són pràctiques recomanables perquè, com precisen les fonts, «el verí no té ulls» i pot afectar a tota mena d'animals i, fins i tot, a l'ésser humà.També en l'agricultura hi ha desaprensius que utilitzen el verí o mitjans no selectius de captura per a combatre, per exemple, les plagues de conills en els seus cultius.A Canàries s'han localitzat situacions en les quals s'han usat productes fitosanitaris de manera il·legal per al control d'alguns animals en les plantacions de plàtans, que ha afectat espècies de rèptils protegits.En la caça, el motiu és limitar o erradicar depredadors que competeixen amb el caçador, «per una cinegètica mal entesa».A més, l'ús del verí pot causar uns efectes no desitjats perquè a vegades amb unes micres de substància es pot arribar a matar a una persona.Els tentacles de la delinqüència organitzada en la caça furtivaEn 2020 el furtivisme manté la tendència d'altres anys. L'operació Red Dot s'ha saldat amb 226 detinguts, 2.400 infraccions administratives i 250 aprehensions de mitjans relacionats amb aquest delicte.I encara que és una activitat tan antiga com la caça, va evolucionant i van apareixent nous tipus que són els que més preocupen el Seprona, com aquells que afecten espècies protegides. És el furtivisme de trofeu.Pot haver-hi algú que en un moment determinat vulgui abatre un ós o un llop en una zona en la qual està subjecte a protecció i pagui a una organització uns diners importants perquè li gestioni aquesta caça il·legal, expliquen les fonts.Els agents han detectat alguns d'aquests casos i des de la Guàrdia Civil s'adverteix que «la delinqüència organitzada està estenent els seus tentacles» en aquesta activitat.L'any passat es va aconseguir identificar a autors d'abatiments d'espècies en perill d'extinció, entre altres, ungulats africans, i es van retirar nombrosos caps (trofeus de caça major).Existeixen també altres tipus com són el furtivisme local i el de carn, aquest últim, ara, en declivi. No és tan habitual que avui dia algú vulgui delinquir d'aquesta manera per a menjar.Sí que és preocupant quan aconsegueix unes cotes elevades i pot suposar també un problema si aquesta carn sense control sanitari acaba en la cadena alimentària.Palència, Àvila, Toledo o Ciudad Real són zones en les quals el furtivisme és molt freqüent per la seva gran activitat cinegètica.A Ciudad Real es van localitzar diversos caps de cérvols decapitats i caps de cérvols en sacs en una casa abandonada. La recerca va portar fins a un local de taxidèrmia en el qual es van trobar més caps amb restes de sang que tenien relació amb els altres i va acabar amb la detenció de dues persones.Enguany els resultats policials avalen que el Seprona no ha deixat de realitzar la seva labor en pro de la protecció del medi ambient encara que el delinqüent hagi pensat que els agents eren a la ciutat confinats.