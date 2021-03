Guanya un premi de televisió i ho celebra llevant-se la perruca en directe

Va ocórrer en 'Saturday Night Takeaway', un dels programes més exitosos de la televisió britànica

Actualitzada 14/03/2021 a les 19:18

Una dona que va guanyar aquest dissabte a la nit un premi en el concurs de la cadena televisió britànica ITV Saturday Night Takeaway va quedar tan contenta per l'emoció que es va llevar la perruca del cap en directe.En el programa de la passada nit, els presentadors Ant McPartlin i Declan Donnelly van tallar a diversos membres de l'audiència virtual per a atorgar-los un premi consistent en unes vacances.Els guanyadors van ser triats pel seu treball solidari durant la pandèmia, i una dona resident a Londres anomenada Adderae va guanyar pels seus esforços per recaptar diners i aliments per a nens desfavorits.El moment que l'ha fet viral va començar amb bastant calma, amb la dona asseguda tranquil·lament en el seu sofà envoltada de les seves quatre filles. Quan es va adonar que havien dit el seu nom i que havia guanyat unes vacances, va començar a botar en el seu sofà.Les coses es van intensificar quan es va arrencar la perruca del cap i va començar a agitar-la. La seva família va mirar amb una combinació d'horror i delit, mentre l'ajudaven a tornar a posar-se la perruca.Saturday Night Takeaway s'emet al Regne Unit des de fa gairebé 20 anys. Presentat per Anthony McPartlin i Declan Donnelly (més coneguts com Ant & Dec), és un dels programes més famosos del Regne Unit.