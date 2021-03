Gossos o gats? El mapa que mostra per quin es decanta cada país del món

Espanya es decanta més pels gossos que pels gats generalment

Actualitzada 14/03/2021 a les 13:31

Els fans de les mascotes, com tantes altres coses, es poden dividir en dos grans subgrups: els amants dels gossos o els amants dels gats. Quin dels dos animals té més seguidors? Una empresa asseguradora ha realitzat un estudi per a conèixer la dada segons cada país.L'estudi l'ha dut a terme Budget Direct, i ha creat a més un mapa que mostra visualment aquest duel entre gossos i gats. No obstant això, el sistema triat per l'asseguradora per a conèixer el resultat pot ser no gaire científic.La metodologia ha estat la següent: analitzar publicacions en Instagram per mitjà de la geolocalització de les fotos i l'ús d'etiquetes com #ilovecats, #catloversclub, #catlovers, #ilovedogs, #dogloversclub i #doglovers.Els resultats són contundents: els gats guanyen en 91 països, mentre que els gossos ho fan en 76. A més, hi ha tres empats. Els felins dominen en països tan grans com el Canadà, Rússia o la Xina.Per continents, els gossos dominen a Amèrica, Oceania i Àfrica, mentre que els gats dominen a Europa i Àsia.A Europa, els països de gossos són Andorra (85,8%), Sèrbia (77,4%), Mònaco (77,2%), Eslovènia (69,3%), Albània (62%), el Regne Unit (61,2%), Eslovàquia (60,9%), Montenegro (60,1%) i Irlanda (59,6%).Els de gats són Islàndia (91,4%), Turquia (84,2%), Estònia (79,9%), Romania (74,2%), Finlàndia (72,7%), Itàlia (72,5%), Polònia (72,2%) i Àustria (70,4%). Espanya és més de gossos, però amb poca diferència: un 52% enfront d'un 48% de gats.L'anàlisi és molt detallat i arriba a ciutats. A Espanya, veiem que les més de gossos són Valdemoro (100%), Pontons (100%), la Vilajoyosa (95%), Parets del Vallès (89%), Granada (70%) i Saragossa (62%).En canvi, les més gatunas són Gijón (91%), Sevilla (85%), Pamplona (78%), Almería (76%), Palma (71%) i Màlaga (67%). Madrid i Barcelona també es decanten pels gats amb un 55% i un 56%, respectivament.