Els experts tanquen files a favor de la vacuna de AstraZeneca: «Per a res s'ha demostrat que provoqui trombes»

La EMA destaca que de 5 milions de persones que s'han vacunat amb AstraZeneca, només s'han detectat 30 casos de trombes, una xifra més que ínfima

Menys trombes que en la població general

La prova que el «sistema funciona»

El terratrèmol va començar a Àustria, quan les autoritats sanitàries del país van paralitzar l'aplicació d'un lot de dosi amb la fórmula de AstraZeneca després de registrar-se dos casos d'embòlies -un d'ells mortal- en persones que havien rebut la vacuna. Segons informa 20minutos.Després es va propagar a Dinamarca, on una altra defunció i un cas greu de trombosi en persones que van rebre aquesta vacuna -no s'ha revelat si també vinculats al mateix lot, l'ABV5300- van portar al Govern a paralitzar també l'ús del producte de AstraZeneca. A les poques hores l'Executiu de Noruega, preocupat pel moviment del seu veí, va replicar els seus passos i deixava d'aplicar també aquest medicament.I després d'Àustria, en cascada, han anat caient Grècia, Letònia, Estònia, Lituània, Itàlia i Luxemburg que, si bé sí que continuaran punxant la vacuna de AstraZeneca, han retirat les dosis que tenien del lot que va encendre les alarmes en primer lloc. A Espanya, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar en el matí del divendres que el lot en qüestió ja s'ha administrat, encara que Catalunya, Castella i Lleó, Andalusia, Canàries i Astúries van optar per no utilitzar les escasses dosis de l'ABV5300 que encara tenien en el seu haver.No obstant això, malgrat tot el regirat causat entorn d'una vacuna que no té especialment bona premsa malgrat haver demostrat àmpliament la seva eficàcia i seguretat, el consens científic és gairebé unànime: els beneficis continuen superant amb escreix als riscos. Tant l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), com la Aemps a Espanya i dues societats científiques consultades per aquest periòdic coincideixen que no s'ha demostrat que la vacuna sigui la causa d'aquests episodis i assenyalen que no té per què existir si més no una associació entre tots dos successos.Encara que la EMA està avaluant en profunditat l'ocorregut, el seu Comitè de Farmacovigilància de Valoració de Risc (PRAC per la seva sigles en anglès) ha emès una valoració ràpida en la qual destaquen que la vacuna pot continuar sent administrada mentre s'investiguen les tromboembòlies. De fet, el PRAC tampoc ha trobat cap indici que el lot retirat tingui alguna cosa a veure amb els episodis detectats a Àustria.La EMA destaca que de les gairebé 5 milions de persones que s'han vacunat amb la fórmula de AstraZeneca s'han detectat uns 30 casos de tromboembòlies, una xifra que «no és major» que la que apareix en la població en general. Per a tenir una idea del que representen aquests 30 casos per cada 5 milions de persones en comparació amb el que és habitual es pot recórrer al cas d'Espanya.A Espanya es produeixen cada any entre 700 i 1.130 ingressos hospitalaris a causa de tromboembòlies per cada milió d'habitants, la qual cosa en un lapse de dos mesos -aproximadament el temps que es porta punxant la vacuna de AstraZeneca- deixaria una incidència de 116 casos per milió en l'escenari més conservador. Bé, perquè la taxa d'aquesta patologia entre els vacunats de AstraZeneca és fins ara de 6 casos per milió.«Tots els organismes estan vigilants davant possibles fallades de seguretat. I a la menor sospita paren i reavaluen ràpidament. Per a res s'ha demostrat una causa efecte entre la vacuna i els trombes», compte Marcos López, president de la Societat Espanyola d'Immunologia. El doctor López crida a la prudència i recorda que «no hi ha associació clara i no té per què haver-la». «Avui dia la vacuna de AstraZeneca ha mostrat dades de seguretat de sobres», afegeix.«Una cosa és trobar associació temporal i una altra cosa és que això sigui la causa», explica, per part seva, David Vivas Balcones, coordinador del Grup de Treball de Trombosi Cardiovascular en la Societat Espanyola de Cardiologia.«No hi ha molts casos en la història de la medicina on hi ha algun tractament que res mes sortir es prescrigui a tants milions de persones. És relativament normal que apareguin esdeveniments associats en el temps a aquesta mena de tractaments i que s'hagin d'estudiar», afegeix el doctor Vivas, que considera que el fet que hagin saltat les alarmes és una mostra que el propi sistema funciona.El cardiòleg demana prudència i envia un missatge de tranquil·litat: «No hi ha cap associació causal amb la qual puguem dir: vostè no es vacuni. Al contrari, recomanem continuar vacunant-se perquè el risc de no vacunar-se és molt major que el risc de vacunar-se», conclou.