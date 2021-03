El vídeo viral que mostra els efectes de 21 anys de fum de tabac en les parets d'una casa

Les imatges, compartides en TikTok, porten ja més de 17 milions de reproduccions

Una dona ha compartit en TikTok un vídeo que s'ha fet viral i en el qual mostra els efectes causats pel fum del tabac en les parets i el sòl d'una casa durant 21 anys.La usuària, anomenada Duranda Rose, va compartir les imatges de la neteja de l'habitatge. Pel que sembla, els anteriors propietaris no sols eren fumadors empedreïts, sinó que a més no netejaven mai.En el vídeo es veu com es retiren una consistent capa gairebé marró de quitrà de les parets de l'habitatge i dels taulells i el sòl de la cuina. També s'aprecia com de bruta surt l'aigua que van emprar en la neteja.També els electrodomèstics i el sostre de la casa estan impregnats en la consistent capa de quitrà. En la moqueta, a més, es veuen nombroses cremades de cigarret.El vídeo, compartit amb el text «21 anys de fum de cigarret», acumula ja més de 17 milions de reproduccions, amb milers de comentaris que mostren el fàstic i la sorpresa davant les imatges.«Imagineu els seus pulmons», deia un usuari. «No puc imaginar-me com feia olor», reflexiona un altre. «Simplement tiraria tota la casa», diu un altre dels comentaristes al vídeo, compartit aquesta setmana.Després del vídeo original, Duranda Rose ha compartit altres més del procés de neteja, i en ells es veu que continua sortint quitrà després de diversos dies de fregar amb esponges en les superfícies de la casa.