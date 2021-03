El PSOE acusa Casado de «comprar gent»

El PSOE ha acusat el president del PP, Pablo Casado, de «comprar gent» i «vendre les institucions al millor postor per tapar la corrupció» com si «fos un mercat persa» després de la presa de possessió dels tres consellers trànsfugues de Cs a Murcia, que han evitat que prosperi la moció de censura contra el govern autonòmic impulsada per la formació taronja i els socialistes.La vicesecretària general del PSOE, Ariadna Lastra, ha dit aquest diumenge que la moció de censura «era un intent d'acabar amb la corrupció» que «no és que esquitxi al PP sinó que l'inunda». Segons la portaveu socialista al Congrés, Casado «fa exactament el que va aprendre al PP de Madrid, al quilòmetre zero de tots els tripijocs i les corrupcions d'aquesta dreta».