Detenen a dues persones per ocultar un telèfon i una orellera dins de la roba en un examen teòric de conduir

Agents de la Policia Nacional han detingut a dos homes de 42 i 56 anys com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental

Actualitzada 14/03/2021 a les 17:41

Agents de la Policia Nacional han detingut a dos homes de 42 i 56 anys per un delicte de falsedat documental segons informa 20minutos. Els homes ocultaven sota la roba telèfons connectats amb una orellera per superar de forma fraudulenta l'examen teòric de conduir gràcies a ajuda externa.Els fets van tenir lloc a la província de València quan la Jefatura Provincial de Tràfic va alertar a la Policia que les dues persones ja havien intentat superar l'examen de manera fraudulenta altres vegades.Els presumptes infractors es van col·locar els telèfons enganxats a l'interior de la samarreta que tenia un petit forat al lloc on estava situada la càmera de l'aparell. Les imatges captades per la càmera s'enviaven a l'exterior gràcies a un dispositiu emissor que estava adherit al braç i després els comunicaven les respostes a través d'una orellera situada a l'interior de l'oïda que era tan petita que va haver d'acudir un metge per poder extreure-la.Els investigadors adverteixen que hi ha persones que es beneficien d'altres necessitades amb pocs coneixements de castellà i els hi cobren fins a 2.000 per ajudar-les a superar les proves de conduir.Els dos presumptes infractors han sigut detinguts d'un presumpte delicte de falsedat documental. Un d'ells comptava amb antecedents per conduir sense permís. Han passat a disposició judicial.