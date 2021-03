Compte amb els comerços on els treballadors es posen la mascareta de sobte

Un expert assegura que entrar-hi significa alt risc de contagi

Actualitzada 14/03/2021 a les 13:51

Un dels majors experts del món de la transmissió per aerosols assegura que hi ha una forma per la qual la població s'està exposant diàriament a contraure la covid. Es tracta de llocs tancats, com botigues o taxis, en els quals els seus propietaris o treballadors duen a terme una pràctica gens recomanable.



Es tracta del moment en el qual una persona entra a l'establiment o al vehicle i, de sobte, el treballador es posa la mascareta. Ho fa quan es preveu el contacte amb el client, però pot ser massa tard, tal com ha explicat José Luis Jiménez a Radio Cut.L'expert afegeix que, en el moment en el que es produeixi aquesta acció, el client mai ha d'accedir-hi, ja que «els aerosols romanen a l'aire una o dues hores», amb què aquesta persona que ha d'atendre al client portarà aquest mateix temps respirant aire infectat.