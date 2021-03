Una parella es fa viral després d'anomenar al seu bebè «Tríptico»

«Hi ha milers de Olivias que neixen cada any. Volia que els meus fills tinguessin alguna cosa inusual», va dir la mare

Actualitzada 13/03/2021 a les 14:18

Quan es tria el nom d'un bebè, hi ha pares que el criden com a un familiar o usen el nom que més els agradi. Però també els cal prenen la seva decisió basant-se en la diferència, encara que a vegades es passen de «originalitat».Això els va succeir a Olivia i Hugo von Trobi, dos britànics que s'han fet virals després de confirmar amb un anunci el naixement de la seva tercera filla en el diari The Times. I és que el text que van posar va cridar molt l'atenció perquè deien exactament com es deia el seu nou bebè i els altres dos petits, que tampoc es quedaven enrere quant a noms rars es refereix.En l'anunci de la secció de naixements informaven que la parella Von Trobi -Olivia (el cognom de la qual de soltera és Falconer) i Hugo- havien tingut una nova filla anomenada Triptych Alabama Bliss (nom que es podria traduir com a Tríptico), que és germana de Hieronymus (Jerónimo) i Dionysus (Dionisio).Concretament, i per si no fos prou, els noms complets dels altres dos germans són Hieronymus Vladimir Azax i Dionysus Cosmo Chaos. Això va provocar que els tuitaires, després de compartir una foto de l'anunci, fessin acudits amb els seus noms dient que el nom de Tryptych sonava a una font tipogràfica. «No tindrà cap problema a aconseguir la seva adreça de correu electrònic», va fer broma un altre.No obstant això, a Oliva von Trobin, de 37 anys, no li importa el que diguin dels noms dels seus fills, de fet, diu que tant ella com el seu marit gaudeixen veient com la gent s'entreté amb els seus petits d'aquesta manera.«Com més dolent és l'acudit, millor. Ens fa riure molt», va declarar a The Times. La dona va aclarir que no van triar aquests noms per ser cruels, sinó que creu que la culpa la té en realitat el seu propi nom: «Tinc el nom més comú de Gran Bretanya, hi ha milers de Olivias que neixen cada any [...] Volia que els meus fills tinguessin una cosa inusual».Així i tot, ells usen diminutius, bastant originals, per a cridar als seus fills: Triptych és Trip, Hieronymus és Hero i, per a Dionysus, usen un altre dels seus noms, Chaos.