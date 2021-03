Una App permet portar el carnet de conduir i la documentació del cotxe al mòbil amb plena validesa legal

Més d'un milió de persones ja s'han descarregat l'app miDGT que també serveix per fer varies administracions

Actualitzada 13/03/2021 a les 11:32

Un milió i mig d'espanyols porten ja el permís de conduir en el mòbil un any després que la Direcció General de Trànsit llancés l'aplicació miDGT, que ha registrat més de 2,5 milions de descàrregues, segons dades facilitades a Efe per la Direcció General de Trànsit.L'aplicació permet que el conductor o el titular d'un vehicle porti en el seu mòbil tant el permís de conducció com la resta de documentació del cotxe amb plena validesa legal en tot el territori nacional.Trànsit continua treballant en noves millores i pròximament es llançarà una nova versió en la qual s'inclouran, entre altres funcions, l'avís i pagament de sancions, la identificació del conductor no titular del vehicle en cas de denúncia o l'anotació d'un conductor habitual.A més, durant aquest any està previst que s'inclogui també l'accés a la cita prèvia o la realització de tràmits senzills, que ja es troben disponibles en la seu electrònica de la DGT, com poden ser la consulta de notes d'examen, la baixa temporal de vehicles o sol·licitar duplicats de la documentació física, entre altres.L'aplicació es va llançar en un moment en el qual la pandèmia del coronavirus va paralitzar el país i, a l'origen, permetia poder realitzar diverses gestions administratives, com la de disposar de la fitxa tècnica electrònica del vehicle, la consulta de dades (ITV, assegurança, distintiu ambiental), la consulta del saldo de punts, l'actualització de les dades de contacte i domicili que consta en els registres de la DGT i rebre avisos i alertes d'interès.Per a descarregar-se l'aplicació és necessari estar donat d'alta en el sistema cl@ve, la plataforma d'identificació segura per a relacionar-se electrònicament amb l'administració, i la descàrrega és gratuïta tant en iOS com Android.La documentació en suport electrònic té la mateixa validesa que el document en suport físic a l'efecte de Trànsit, però només en territori nacional, ja que a l'estranger serà necessari portar aquests documents en suport físic.Els agents podran conèixer en temps real la informació que se subministra en el mòbil i verificar-la mitjançant la lectura d'un codi, però la DGT recomana portar els permisos en format físic.