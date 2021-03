La singular reacció del petit ja suma més de 130 mil likes en TikTok i et mostrem perquè

Actualitzada 13/03/2021 a les 20:57

Els petits de la casa sempre deixen imatges curioses i moments d'alegria. La reacció d'un nen en adonar-se que té ombra per primera vegada ha causat furor a les xarxes i s'ha convertit en un vídeo viral a TikTok.Les imatges poden resultar divertides per a la resta, però segurament va ser una mala passada per al nen que va entrar en estat de pànic en veure una cosa que per ell encara era desconeguda, i en pensar que alguna cosa l'estava perseguint.Podeu veure el vídeo que ja hi suma més de 130 mil likes a TikTok i recordar si alguna vegada heu reaccionat així per algun motiu.