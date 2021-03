Un científic espanyol avisa sobre un gest que posa en risc el contagi: «Si veus això en una botiga, no entris»

El científic José Luis Jiménez assenyala on està el major perill de contagi en el supermercat

Actualitzada 13/03/2021 a les 17:35

El científic espanyol José Luis Jiménez, un dels majors experts del món de la transmissió per aerosols i professor de Química en la Universitat de Colorado (els EUA), ha enviat un advertiment sobre un hàbit que ha vist en més d'una ocasió en botigues i taxis i que augmenta significativament el risc de contagi de coronavirus.L'investigador ha estat entrevistat aquesta setmana en Radi Cut, on ha explicat la importància dels aerosols en la propagació del virus i com s'ha de prestar també atenció a com es comporten altres persones que es troben en els espais tancats als quals s'acudirà, ja que els aerosols romanen en l'aire «una hora o dues».«El que és perillós, i es donen molts casos de contagis, és quan la gent està respirant el mateix aire de la mateixa habitació bastant temps», ha assenyalat.En aquest punt, l'investigador s'ha referit als comerços, que són espais tancats amb aire condicionat, i a un comportament «que es veu en molts llocs». «Potser estàs en una botiga o en un taxi i es posen la mascareta quan tu entres, perquè abans no hi ha ningú. Llavors, estan aquí respirant el mateix aire», ha apuntat.«Si aquesta persona està infectada», continua Jiménez, «està tirant virus a l'aire i només deixa de tirar-los o tira menys quan tu entres, però aquest aire està ple de virus i si la teva mascareta no és molt bona et pots infectar», ha advertit.El periodista ha volgut aclarir aquesta qüestió de la següent manera: «Llavors el consell seria, si entres a un local que està tancat i que damunt la persona que està dins té la mascareta mal posada, no entris encara que se la posi després». L'expert ha confirmat aquest consell amb l'afirmació «vagi's corrent d'allí».A l'hora d'explicar com es comporten els aerosols, Jiménez ha posat com a exemple el fum del tabac, «que no es cau a terra ni és un projectil, sinó que surt i es queda surant, i depenent del ventilada que estigui l'habitació el fum va fent coses».En aquest sentit, indica l'investigador espanyol, «hem d'imaginar que totes les persones amb les quals un està exhalen un fum invisible, i hem de fer una sèrie de coses per a inhalar el menor fum possible».Entre ells, Jiménez destaca ventilar els espais tancats, però assenyala a més una mica «més important»: «Fer tot a l'aire lliure en la mesura que es pugui, això és encara millor que ventilar». No obstant això, en el cas que calgui estar en interiors, recomana «ventilar, passar menys temps amb menys gent, i ajustar bé la mascareta».