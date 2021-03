Troben sorprenents similituds entre humans i unes estranyes criatures de fa 550 milions d'anys

Són unes criatures sense cap ni extremitats

Actualitzada 13/03/2021 a les 10:45

La biota del període Ediacàric és una antiga forma de vida que va habitar els oceans fa 550 milions d'anys. Aquests éssers, sense cap ni extremitats, comparteixen una sèrie de similituds genètiques amb els humans, segons ha descobert una nova recerca.«Aquests animals són tan estranys i tan diferents que és difícil assignar-los a categories modernes d'organismes vius amb només mirar-los», indica en un comunicat la paleobióloga Mary Droser de la Universitat de Califòrnia en Riverside, coautora d'aquest nou estudi publicat en Proceedings of the Royal Society B.En no poder analitzar de primera mà les dades genètiques d'aquestes criatures, els investigadors han estudiat els rastres fòssils que aquests organismes van deixar enrere.En aquest estudi, liderat pel paleontòleg Scott Evans, del Museu Smithsonian d'Història Natural, els científics van observar quatre espècies de biota: Dickinsonia, Ikaria, Kimberella i Tribrachidium.En base a les observacions d'aquests fòssils, els investigadors van deduir com aquestes criatures podien haver mogut els seus cossos pel llit marí i, en general, com va ser la seva vida. En aquest sentit, proposen que aquests animals probablement tenien una forma rudimentària de sistema nerviós, regulat pels mateixos tipus d'elements reguladors genètics que encara utilitzen en l'actualitat els animals, inclosos els humans.«Aquesta anàlisi demostra que les vies genètiques per a la multicelularidad, la polaritat axial, la musculatura i el sistema nerviós probablement eren presents en alguns d'aquests primers animals», sostenen els autors en l'estudi.En aquest nou estudi, l'equip descriu una àmplia gamma de gens que poden haver influït en la multicelularidad, com la immunitat, els nervis, l'apoptosi (mort cel·lular programada) o el patró axial (que diferencia els costats d'un cos, com l'anvers i el revers o l'esquerre i el dret).«El fet que puguem dir que aquests gens operaven en alguna cosa que s'ha extingit fa 500 milions d'anys és fascinant», sosté Evans.En el futur, els científics planegen investigar el desenvolupament muscular i els estudis funcionals per a comprendre millor l'evolució primerenca dels animals. «El nostre treball és una manera de posar a aquests animals en l'arbre de la vida», ha valorat Droser. «I demostrar que estan genèticament vinculats als animals moderns i a nosaltres», ha conclòs.